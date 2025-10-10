VEREINSREISE DER FISCHINGERTALER FRAUEN

Bei herrlich sonnigem Herbstwetter haben sich 36 Frauen aus Wallbach, Mumpf und Schupfart mit dem Car auf den Weg in Richtung Lützelflüh gemacht. Das erste Reiseziel: die Dahlienshow von Familie Bärtschi im kleinen Weiler Waldhaus im Emmental. Rund 250 verschiedene Dahliensorten ...

Bei herrlich sonnigem Herbstwetter haben sich 36 Frauen aus Wallbach, Mumpf und Schupfart mit dem Car auf den Weg in Richtung Lützelflüh gemacht. Das erste Reiseziel: die Dahlienshow von Familie Bärtschi im kleinen Weiler Waldhaus im Emmental. Rund 250 verschiedene Dahliensorten waren am Blühen und zeigten sich von ihrer schönsten Seite, in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Grössen. Unsere Reise ging weiter durch das malerische Emmental, nach Trubschachen zur Kambly-Erlebniswelt. Nach der Heimfahrt klang der Ausflug bei einem Abendessen im Restaurant Anker in Mumpf aus. (mgt)



