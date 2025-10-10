Immobilien
VEREINSREISE DER FISCHINGERTALER FRAUEN

  10.10.2025 Fricktal, Wallbach, Mumpf, Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

Bei herrlich sonnigem Herbstwetter haben sich 36 Frauen aus Wallbach, Mumpf und Schupfart mit dem Car auf den Weg in Richtung Lützelflüh gemacht. Das erste Reiseziel: die Dahlienshow von Familie Bärtschi im kleinen Weiler Waldhaus im Emmental. Rund 250 verschiedene Dahliensorten ...

