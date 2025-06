Mit Begeisterung und Erfolg am Jodlerfest

Sehr guter Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden

Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden erreichte mit seinem Vortrag beim Nordwestschweizer Jodlerfest ein «sehr gut».

Vor kurzem nahm der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden mit grosser Freude und musikalischer Leidenschaft am Jodlerfest in Reigoldswil teil. Bei strahlendem Sommerwetter und festlicher Stimmung präsentierten die Jodlerinnen und Jodler einem grossen und aufmerksamen Publikum das berührende Lied «Es herbstelet» aus der Feder von Emil Wallimann. Der Vortrag, geprägt von klanglicher Harmonie, emotionaler Tiefe und einem beeindruckenden Zusammenklang der Stimmen, fand nicht nur bei den Zuhörerinnen und Zuhörern grossen Anklang, sondern überzeugte auch die fachkundige Jury auf der ganzen Linie. Die Darbietung wurde mit der Bestnote 1 ausgezeichnet – eine hohe Ehre und Anerkennung für das engagierte Wirken von Dirigentin Trudi Hunziker und dem Einsatz aller Sängerinnen und Sänger. Nach dem erfolgreichen Auftritt wurde in geselliger Runde auf den gelungenen Auftritt angestossen. Bei Speis und Trank, begleitet von fröhlicher Stimmung, genossen die Mitglieder des Jodlerklubs gemeinsam mit Freunden und Gästen, sowie den Jodlerkameraden von anderen Klubs, das gesellige Beisammensein. Die stimmungsvolle Atmosphäre im Dorfzentrum von Reigoldswil, das kameradschaftliche Miteinander und die Freude am gemeinsamen Musizieren machten das Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden blickt mit grossem Stolz und Dankbarkeit auf diesen besonderen Anlass zurück und freut sich bereits auf die kommenden Auftritte, stets mit dem Ziel, die Tradition des Jodelgesangs lebendig zu halten und Herzen zu berühren. (mgt/nfz)