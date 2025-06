John Warpelin mit Doppelsieg

Auf gleich zwei Schiessplätzen im Schiessverband «am Schynberg» konnte das Eidgenössische Feldschiessen 2025 absolviert werden. Während sich die 300-Meter-Schützen in Sulz versammelten, massen die Pistolenschützen ihre Kräfte in Laufenburg.

Auf gleich zwei Schiessplätzen im Schiessverband «am Schynberg» konnte das Eidgenössische Feldschiessen 2025 absolviert werden. Während sich die 300-Meter-Schützen in Sulz versammelten, massen die Pistolenschützen ihre Kräfte in Laufenburg.

Wieder einmal zeigte sich, welch grossen Einfluss der Durchführungsort auf die Teilnehmerzahl hat. So konnten die Talschützen Sulz über 300 Meter auf dem heimischen Stand die Teilnehmerquote fast vervierfachen gegenüber dem Vorjahr. Dafür mussten die Feldschützen Kaisten einen deutlichen Teilnehmerrückgang verzeichnen. Insgesamt nahmen auf dem Schiessplatz Sulz 269 Teilnehmer am Feldschiessen teil. Vertreten war hierbei alles, vom 10-jährigen Schiessneuling bis zum über 80-jährigen Veteranen. Das beste Resultat sicherte sich John Warpelin von den Feldschützen Kaisten, dicht gefolg t von David Schoch und Astrid Müller von den Talschützen Su lz. Die weiteren Spezialpreise gingen an die Feldschützen Kaisten, vertreten durch Yvonne Csitei-Hug (beste Dame), Dario Bruno (bester Ju ng s chüt z e) u nd A ngel i n a Frieden (Bester Junior) und Toni Weiss von den Talschützen Sulz (Bester Veteran).

Den Sieg in der Pistolenkonkurrenz sicherte sich ebenfalls John Warpelin. Der zweite Platz ging an Joel Haefeli und der dritte Platz an Jean-Luc Humblet. (mgt)