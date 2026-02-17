Erfolg für Volley Smash 05

Nach dem 3:0-Sieg über den BTV Aarau steht das 2. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten zum vierten Mal in Folge im Halbfinal des Aargauer Cups.

Nach dem 3:0-Sieg über den BTV Aarau steht das 2. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten zum vierten Mal in Folge im Halbfinal des Aargauer Cups.

Melanie Kägi

Am Donnerstag empfing das 2. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten den Liga-Konkurrenten BTV Aarau – nur knapp zwei Wochen nach dem letzten Meisterschaftsduell, das Smash 05 mit 3:1 für sich entschieden hatte. Doch nicht umsonst heisst es «Der Cup hat seine eigenen Regeln».

Volley Smash 05 dominierte gleich von Beginn weg. Schnell erspielten sich die Fricktalerinnen einen Vorsprung von zehn Punkten – entstanden durch eine stabile Blockarbeit und eine starke Defensive. Aarau fand kaum Wege, den Ball im Feld der Fricktalerinnen unterzubringen. Satz eins ging klar mit 25:14 an Laufenburg-Kaisten.

Auch im zweiten Durchgang liess Smash 05 kaum Chancen zu. Wiederum ein starkes Block-Defense-System liess Aarau nur wenige Möglichkeiten, um zu punkten. Und selbst machte das Heimteam kaum Fehler. Alle fünf Angreiferinnen auf dem Feld machten ihre Punkte.

Im dritten Durchgang liessen die Smasher-Spielerinnen nichts anbrennen. Häufig drehen Teams, die mit 0:2 zurückliegen, noch einmal richtig auf – doch Smash 05 machte weiterhin seine Punkte, während die Gäste immer noch Mühe hatten, ihren Rhythmus zu finden. Auch kleinere Fehler brachten das Team nicht aus der Ruhe, der Sieg war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

Damit steht Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten zum vierten Mal in Folge im Cup-Halbfinal. Gespielt wird am Nachmittag des 1. März in Seon; der Gegner ist noch nicht bekannt.