Drei Auszeichnungen für Wölflinswiler Geräteturnerinnen

13 Turnerinnen des Geräteturnens Wölflinswil starteten am vergangenen Wochenende an den Aargauer Meisterschaften in Obersiggenthal.

Die Konkurrenz war gross: In einzelnen Kategorien kämpften bis zu 140 Turnerinnen um Auszeichnungen. In der Kategorie 4 zeigten Samira Hofmann und Nora Müller einen gelungenen Wettkampf. Mit konzentrierten Übungen an Boden, Ringen, Sprung und Reck konnten sie sich im starken Teilnehmerfeld behaupten. Auch Medea Schraner überzeugte in der Kategorie 5 mit einer sauberen Leistung am Sprung. Dafür wurde sie mit der guten Note 9,40 belohnt. Am Ende durften Samira Hofmann, Nora Müller und Medea Schraner eine Auszeichnung entgegennehmen. Die weiteren Wölflinswiler Turnerinnen zeigten ebenfalls solide Leistungen und meisterten ihren Wettkampf mit viel Einsatz und Engagement. (mgt)