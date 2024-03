Der Coup im Cup

Die zweite Frauenmannschaft der SG Magden/Möhlin gewinnt den Regiocup. Im Halbfinal gelang ihnen eine Überraschung.

Traditionell finden im März in sämtlichen Handball-Regionen der Schweiz die regionalen Cupfinals statt. Gespielt werden jeweils am Samstag die Halbfinals und am Sonntag die Finals. So auch an diesem Wochenende in der Basler Sandgruben Turnhalle.

Ohne Druck zum Coup

Die 2. Liga-Mannschaft der SG Magden/Möhlin blickt auf eine erwartungsgemäss schwierige Saison zurück, in welcher nach dem Aufstieg die deutlich höhere Spielintensität spürbar wurde. Entsprechend Mühe hatten die Fricktalerinnen im Verlauf der Saison regelmässig Punkte zu erzielen. Die Gelegenheit, an einem Wochenende ohne Druck aufzuspielen, kam damit zum richtigen Zeitpunkt. Elf sehr motivierte Feldspielerinnen nahmen am Samstagmorgen das schwierige Spiel gegen das tendenziell höher einzustufende 2. Liga-Team der SG Oberwil in Angriff. Ein Gegner, gegen den die Fricktalerinnen in dieser Saison bereits zweimal verloren hatten. Cup-Spiele haben jedoch ihre eigenen Gesetze. Angeführt von einer hervorragenden Torfrau Sina Autino mit einer sensationellen Quote von 52 Prozent gehaltenen Bällen und einem sehr starken Kollektiv, gelang es der SG Magden / Möhlin, überraschend den Halbfinal als Siegerinnen zu verlassen und verdient in das alles entscheidende Finale gegen die Frauen des GTV Basel einzuziehen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Im Endspiel präsentierte sich gegen die Frauen des GTV Basel eine leicht veränderte Ausgangslage, da die Fricktalerinnen gegen das 3. Liga Team aus Basel als Favoritinnen ins Spiel gingen. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in welchem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Der Start in die zweite Halbzeit gelang den Frauen aus Magden und Möhlin besser, sodass sie sich bis zur 40. Spielminute einen Sechs-Tore-Vorsprung erspielen konnten, welchen sie bis zum Ende nicht mehr hergaben und in einen souveränen 25:19 Sieg umwandelten. Damit war der ersehnte Erfolg Tatsache und das Team liess sich durch das angereiste Publikum verdientermassen feiern. (mgt)