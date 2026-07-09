Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH

  09.07.2026 Fricktal, Mumpf, Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

Traditionsgemäss hatten Pro Senectute Ü60 Fit&Gym Mumpf und Schupfart zum gemütlichen Beisammensein vor der Sommerpause eingeladen. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es in diesem Jahr anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat sowie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote