AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH

Traditionsgemäss hatten Pro Senectute Ü60 Fit&Gym Mumpf und Schupfart zum gemütlichen Beisammensein vor der Sommerpause eingeladen. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es in diesem Jahr anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat sowie ...

Traditionsgemäss hatten Pro Senectute Ü60 Fit&Gym Mumpf und Schupfart zum gemütlichen Beisammensein vor der Sommerpause eingeladen. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es in diesem Jahr anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat sowie anderen feinen Salaten, welche von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebracht worden waren. Natürlich durfte auch das Dessert nicht fehlen.

Und so genossen die Anwesenden in froher Runde ein paar gesellige Stunden. (mgt)