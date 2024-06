Zweiter Platz für die Stadtmusik Rheinfelden

Blasmusikpreis an der «langen Nacht der Musik» in Kaiseraugst

Am vergangenen Samstag fand in Kaiseraugst die «Lange Nacht der Musik» statt. Zahlreiche Besucher strömten ins Dorf, um ein musikalisches Spektakel der Extraklasse zu erleben (siehe auch Seite 3). Ein besonderes Highlight am Nachmittag war die Verleihung des Blasmusikpreises. In einem Wettbewerb w u rde die Stadtmusik Rheinfelden bei einer starken Konkurrenz zweite, sehr knapp hinter der Musikgesellschaft Pratteln. Das Publikumsvoting haben die Rheinfelder mit grossem Abstand gewonnen. Die Zuschauer kamen in den Genuss einer sorgfältig einstudierten Show, die keine Wünsche offen liess. Das Klarinettensolo, welches von Marcel Hein gespielt wurde, sowie die anderen unterhaltsamen Stücke begeisterten das Publikum. Die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik zeigten dabei ihr ganzes Können und begeisterten mit ihrem Spiel und vor allem ihrer Bühnenpräsenz. Nach der Verkündung der Ränge war die Freude bei den Mitgliedern der Stadtmusik und ihren Fans gross.

Die «Lange Nacht der Musik» in Kaiseraugst hat einmal mehr bewiesen, dass sie ein Magnet für Musikliebhaber ist und eine Bühne bietet, auf der lokale Talente glänzen können. Die Stadtmusik Rheinfelden hat mit ihrer Teilnahme und dem zweiten Platz ein weiteres Kapitel in ihrer Erfolgsgeschichte geschrieben. Nun geht es am nächsten Samstag weiter an den Musiktag in Oberrüti, wo die Stadtmusik ebenfalls am Konzertvortrag, bei der Marschmusik und am Unterhaltungskonzert glänzen und das Publikum begeistern möchte. (mgt)