ZWEIMAL PLATZ DREI FÜR DIE SCHUPFARTER FAUSTBALLER

Auf dem Sportplatz in Gipf-Oberfrick wurde die Faustball-Sommermeisterschaft mit der Finalrunde letzten Samstag erfolgreich abgeschlossen. Die Männerriege Schupfart 1 starte als zweitplatzierter in die letzten drei Spiele. Harte Spiele gegen MR Möhlin 1, MR Eiken und MR Magden 3, standen auf dem Programm. Am Ende reicht es für den 3. Platz.

Die Männerriege 2 in der Kategorie D beendete die Saison auf dem 3. Rang, einen Rang vor dem TV Schupfart. (mgt)