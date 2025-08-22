Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

ZWEIMAL PLATZ DREI FÜR DIE SCHUPFARTER FAUSTBALLER

  22.08.2025 Sport, Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Auf dem Sportplatz in Gipf-Oberfrick wurde die Faustball-Sommermeisterschaft mit der Finalrunde letzten Samstag erfolgreich abgeschlossen. Die Männerriege Schupfart 1 starte als zweitplatzierter in die letzten drei Spiele. Harte Spiele gegen MR Möhlin 1, MR Eiken und MR Magden 3, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote