Zwei Titel für Möhlin

Radball-Schweizermeisterschaften

An zwei Wochenenden in Mosnang wurden die Schweizermeister im Radball erkoren. Für den VCR Möhlin nahmen drei Mannschaften an den Endrunden teil. Sie konnten zwei Titel mit nach Hause nehmen.

Luc und Tom Graf hatten die Chance, sich nach einer erfolgreichen Saison die Krone aufzusetzen. Sie gingen als Qualifikationssieger ins Rennen. Die ersten beiden Gegner kamen beide aus Altdorf und verlangten den Brüdern alles ab. Zwei knappe Siege brachten sie in eine komfortable Ausgangslage. Ein 4:3 gegen das Heimteam bescherte den Graf-Brüdern den Titel der Nati B und den Aufstieg in die höchste Schweizer Liga. Eine Niederlage im letzten Spiel gegen Liestal konnte daran auch nichts mehr ändern.

Miles Roth und Finn Bollinger gingen in der Kategorie U13 als Qualifikationserste an den Start. Sie wussten auch am Finaltag zu überzeugen, spielten ihre ersten beiden Spiele ohne Gegentor und waren danach nur noch einen Sieg vom Titel entfernt. Gegen Herausforderer Altdorf 1 konnten sich die beiden jungen Rheinsternler eine 3:1-Führung erkämpfen. Diesen Vorsprung verwalteten sie bis zum 3:2-Schlussresultat. Auch im letzten Spiel waren sie siegreich und wurden verdiente Schweizermeister.

In der U19 spielten Elia Bianco und Nils Affolter um den Titel. In einer spannenden Endrunde gab es einige Überraschungen. Im ersten Match unterlagen die Möhliner dem Favoriten Oftringen ganz knapp mit 2:3, konnten aber direkt mit einem 6:0-Sieg anknüpfen. Ein weiterer Sieg und ein spektakuläres Unentschieden beförderte die Jungs auf Schlussrang 3. Die Bronzemedaille ist ein würdiger Abschluss für die intensive Saison des jungen Duos.

Auch die Nati A trug die letzte Qualifikationsrunde der Saison aus. Stefan Lützelschwab und Simon Fischler gelang ein Achtungserfolg: Sie konnten die heimischen Mosnanger, die auf dem zweiten Rang lagen, arg in Bedrängnis bringen. Das Heimteam konnte ein 6:5 knapp über die Zeit bringen. Die Möhliner beenden die Saison auf Rang 8 und werden auch nächstes Jahr in der Nati A spielen. (mgt)