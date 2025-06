Der FC Möhlin-Riburg/ACLI feiert einen historischen Doppelerfolg: die 2. Mannschaft sicherte sich mit einem 5:0-Auswärtssieg in Pratteln den Aufstieg in die 3. Liga. Stunden zuvor hatten die A-Junioren mit einem 5:2-Sieg in Reinach den Aufstieg in die Youth League geschafft.

