Zustimmung in Wölflinswil

Gemeindeammann Giuliano Sabato konnte am Mittwochabend 91 von 816 Stimmberechtigten an der Einwohnergemeinde-Versammlung begrüssen.

An der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 war ein Kredit von 115 000 Franken für den Ersatz der Hochdrucknatriumdampflampen durch LEDLeuchten entlang der Hauptstrasse genehmigt worden, am Mittwoch wurde die Kreditabrechnung mit einer Unterschreitung von 54 345 Franken genehmigt. Zustimmung gab es auch zum Kredit über 150 000 Franken für die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung aus sowie zum Budget 2026 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 125 Prozent.

Unter «Verschiedenes» wurden die scheidenden sowie die neu gewählten Behörden- und Kommissionsmitglieder verabschiedet respektive begrüsst und mit Applaus zum Apéro eingeladen. (mgt/nfz)