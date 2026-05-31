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Zum Schutz der Primarschulkinder

  31.05.2026 Frick
Im Januar startete der Versuch mit der getrennten Fahrbahn, jetzt sollen die rot-weissen Latten Betonelementen und Pfosten weichen. Archivfoto: Simone Rufli
Im Januar startete der Versuch mit der getrennten Fahrbahn, jetzt sollen die rot-weissen Latten Betonelementen und Pfosten weichen. Archivfoto: Simone Rufli

«Das Holen und Bringen von Kindern per Auto birgt keine Vorteile. Gönnen Sie den Kindern das Erlebnis des Schulwegs», schrieb der Fricker Gemeinderat im Januar an die Adresse der Eltern. Jetzt untermauert er diese Forderung mit baulichen Massnahmen.

Simone Rufli

«Wenn immer ...

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