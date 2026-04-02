ZUM GEDENKEN: Viktor Stocker

Mitten im erwachenden Frühling, als die ersten Farben zurückkehrten, ist unser langjähriger Mitarbeiter und Freund Viktor Stocker am 24. März 2026 von uns gegangen.

Viktor war fast fünfzig Jahre in der Brauerei Feldschlösschen tätig. Seine Laufbahn begann 1963 als Brauerlehrling. Nach Abschluss seiner Lehre war er, wie es im Lehrvertrag hiess, verpflichtet, «seinen Austritt aus dem Geschäft zu nehmen, um sich nach Brauerart zu seiner weiteren praktischen Ausbildung und Vervollkommnung in andere Betriebe zu begeben». So führten ihn seine Wanderjahre unter anderem nach Luzern und Zürich, bevor er wieder in «sein» Feldschlösschen zurückkehrte.

Als sich die Möglichkeit bot, Fuhrmann zu werden, zögerte Viktor keinen Moment. Pferde waren seine Leidenschaft. Über Jahrzehnte hinweg prägte er als Bierkutscher das Bild von Feldschlösschen nach aussen – mit Stolz, Hingabe und sichtbarer Freude an seiner Aufgabe. Mit dem imposanten Sechsspänner war er in der ganzen Schweiz unterwegs.

Der «Vik», wie ihn Freunde und Arbeitskollegen nannten, war weit mehr als Fuhrmann. Er war Musiker, Menschenfreund und ein verbindender Geist. Wo er war, wurde gesungen, gelacht und Gemeinschaft gelebt. Seine bodenständige und offene Art machte ihn weit über das Unternehmen hinaus bekannt – im Fricktal und in der ganzen Schweiz. Er war eine Persönlichkeit, die man kannte – und nicht vergass.

Einen besonderen Menschen erkennt man nicht daran, was er zu sein scheint, sondern an der Atmo- sphäre, die entsteht, wenn er da ist. Viktor verstand es, eine besondere Wärme und Zusammenhalt zu schaffen.

Er war einer, den man immer bei den Menschen traf und der als Quelle des Frohsinns uns mit seiner Lebensfreude ansteckte. Er lebte uns vor, im Hier und Jetzt zu sein. Unvergessen bleiben seine Trompetenklänge auf dem Kutschbock, etwa am Weihnachtsfunkeln in Rheinfelden. Nun ist diese Stimme verstummt.

Mit seinem Weggang scheint der Frühling für einen Moment stillzustehen. Die Farben sind leiser geworden. Was bleibt, ist Dankbarkeit – für die vielen gemeinsamen Jahre, für sein Lachen, seine Musik und für alles, was er uns gegeben hat.

Wir werden Viktor sehr vermissen.

IM NAMEN DER BRAUEREI FELDSCHLÖSSCHEN

GABY GERBER