ZUM GEDENKEN: Peter Hohler

Peter Hohler war Zeit seines Lebens mit der Natur verbunden und für die Natur engagiert. In seinen letzten Berufsjahren war er als kantonaler ...

Peter Hohler

11.2.1954 – 24.2.2026

Durch Natur- und Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick

Peter Hohler war Zeit seines Lebens mit der Natur verbunden und für die Natur engagiert. In seinen letzten Berufsjahren war er als kantonaler Reservatsaufseher am Klingnauer Stausee tätig und als angesehener Experte für den Biber vielerorts gefragt.

Im Natur- und Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick engagierte er sich ab Ende der 1980er- bis Anfang der 2000er-Jahre aktiv für die Reservatspflege und -erneuerung in den Ge- bieten Dürstli, Lindenweiher, Natur-Lehrpfad und Grube-Egg. Mit seinem grossen Fachwissen unterstütze er den Verein danach weiterhin.

2003 führte Peter Hohler die Kinder und Jugendlichen des regionalen Jugendclubs Pirol kundig zu den Spuren des Bibers im unteren Aaretal und konnte sie mit seinem grossen Wissen und verschiedenen Realien für die Lebenswelt des Bibers begeistern.

Mit dem Hinschied von Peter Hohler verliert der Verein ein langjähriges verdientes Mitglied.

Anfang April 2026,

Vorstand Natur- und Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick