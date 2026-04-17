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ZUM GEDENKEN: Peter Hohler

  17.04.2026 Gipf-Oberfrick, Fricktal

Peter Hohler
11.2.1954 – 24.2.2026
Durch Natur- und Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick

Peter Hohler war Zeit seines Lebens mit der Natur verbunden und für die Natur engagiert. In seinen letzten Berufsjahren war er als kantonaler ...

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