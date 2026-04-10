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Wolfsrudel-Fall: Staatsanwältin muss nicht in den Ausstand

  10.04.2026 Rheinfelden, Fricktal
Sabotage am Glasfaserkabelnetz ist eines der zahlreichen Delikte, die den Mitgliedern des Wolfsrudels vorgeworfen werden. Foto: zVg
Sabotage am Glasfaserkabelnetz ist eines der zahlreichen Delikte, die den Mitgliedern des Wolfsrudels vorgeworfen werden. Foto: zVg

Fünf junge Männer stehen ab dem 27. April wegen Sabotageakten am Glasfaserkabelnetz und zahlreichen weiteren Delikten vor dem Bezirksgericht Rheinfelden. Die fallführende Staatsanwältin muss nicht in den Ausstand treten. Dies hat das Bundesgericht entschieden.

Valentin ...

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