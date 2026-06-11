Wolfsrudel-Fall: Heute werden die Urteile erwartet

Wolfsrudel-Fall: Heute werden die Urteile erwartet11.06.2026 Rheinfelden
Nach mehrtägiger Gerichtsverhandlung und eingehender Urteilsberatung ist für heute Donnerstagnachmittag die Urteilseröffnung im sogenannten Wolfsrudel-Fall geplant. Fünf junge Männer aus der Region mussten sich Ende April und Anfang Mai vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten. Unter anderem wird ihnen gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, mehrfache Brandstiftung und mehrfache Sachbeschädigung sowie mehrfache versuchte Erpressung vorgeworfen. Mitglieder des Wolfsrudels sollen auch für die Sabotageakte auf das Glasfaserkabel-Netz in Rheinfelden verantwortlich sein.
Die Urteilseröffnung ist heute Donnerstagnachmittag nach Redaktionsschluss der NFZ-Freitagsausgabe. Aktuelle Nachrichten dazu finden Sie am späteren Nachmittag auf der Webseite und der App der NFZ. Ein ausführlicher Bericht erscheint am kommenden Dienstag in der Neuen Fricktaler Zeitung. (vzu)
Nach mehrtägiger Gerichtsverhandlung und eingehender Urteilsberatung ist für heute Donnerstagnachmittag die Urteilseröffnung im sogenannten Wolfsrudel-Fall geplant. Fünf junge Männer aus der Region mussten sich Ende April und Anfang Mai vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten. Unter anderem wird ihnen gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, mehrfache Brandstiftung und mehrfache Sachbeschädigung sowie mehrfache versuchte Erpressung vorgeworfen. Mitglieder des Wolfsrudels sollen auch für die Sabotageakte auf das Glasfaserkabel-Netz in Rheinfelden verantwortlich sein.
Die Urteilseröffnung ist heute Donnerstagnachmittag nach Redaktionsschluss der NFZ-Freitagsausgabe. Aktuelle Nachrichten dazu finden Sie am späteren Nachmittag auf der Webseite und der App der NFZ. Ein ausführlicher Bericht erscheint am kommenden Dienstag in der Neuen Fricktaler Zeitung. (vzu)