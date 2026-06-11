Wolfsrudel-Fall: Heute werden die Urteile erwartet

Nach mehrtägiger Gerichtsverhandlung und eingehender Urteilsberatung ist für heute Donnerstagnachmittag die Urteilseröffnung im sogenannten Wolfsrudel-Fall geplant. Fünf junge Männer aus der Region mussten sich Ende April und Anfang Mai vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten. Unter anderem wird ihnen gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, mehrfache Brandstiftung und mehrfache Sachbeschädigung sowie mehrfache versuchte Erpressung vorgeworfen. Mitglieder des Wolfsrudels sollen auch für die Sabotageakte auf das Glasfaserkabel-Netz in Rheinfelden verantwortlich sein.

Die Urteilseröffnung ist heute Donnerstagnachmittag nach Redaktionsschluss der NFZ-Freitagsausgabe. Aktuelle Nachrichten dazu finden Sie am späteren Nachmittag auf der Webseite und der App der NFZ. Ein ausführlicher Bericht erscheint am kommenden Dienstag in der Neuen Fricktaler Zeitung. (vzu)

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