Wo Vergangenheit Zukunft berührt

Vor 250 Jahren wurde die heutige Kirche St. Remigius in Mettau durch Weihbischof Jean Baptiste Joseph Gobel feierlich geweiht. Dieses bedeutende Ereignis wird mit einem festlichen Pastoralraumgottesdienst des Pastoralraums Region Laufenburg ...

250-Jahrfeier Kirchweih Mettau am 5. Juli

Vor 250 Jahren wurde die heutige Kirche St. Remigius in Mettau durch Weihbischof Jean Baptiste Joseph Gobel feierlich geweiht. Dieses bedeutende Ereignis wird mit einem festlichen Pastoralraumgottesdienst des Pastoralraums Region Laufenburg gefeiert, dem Bischof Felix Gmür vorstehen wird.

«Gemeinsam mit Gläubigen aus dem ganzen Pastoralraum wollen wir dankbar auf die Geschichte der Pfarrkirche in Mettau zurückblicken und zugleich ein Zeichen lebendiger Gemeinschaft setzen», freuen sich die Verantwortlichen auf ein schönes und besinnliches Fest anlässlich des 250-Jahr-Jubiläums der Mettauer Kirche.

Auf jahrhundertealtes Fundament gebaut

Die Kirche St. Remigius ist fest mit der Geschichte von Mettau verbunden. Bereits im Jahr 2004 durfte die Pfarrei das 750-Jahr-Jubiläum feiern. Dieses Jubiläum bezog sich auf die ältere Kirche, deren Grundmauern bis heute erhalten geblieben sind. Auf diesen Fundamenten wurde die heutige Kirche errichtet. Auch der markante Kirchturm entstand auf den Grundmauern des früheren Gotteshauses und verbindet so Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise.

Nachdem die alte Kirche baufällig geworden war, entschied man sich im 18. Jahrhundert für einen Neubau. Die heutige Kirche wurde schliesslich im Juli 1776 geweiht. Seit nunmehr 250 Jahren ist die Kirche Mettau ein Ort des Gebets, der Begegnung, der Gemeinschaft und des Glaubens. In den vergangenen 250 Jahren wurden in dem Gotteshaus unzählig viele Taufen, Hochzeiten, Trauergottesdienste und Festtage gefeiert. Das wunderschöne und unter eidgenössischem Schutz stehende Kirchengebäude hat das Leben der Pfarrei und im Tal geprägt.

Für den Festgottesdienst üben bereits seit Monaten zwei Kirchenchöre, um den Anlass mit festlicher Musik zu umrahmen: Die Kirchenchöre aus Gansingen und Kaisten bereiten sich gemeinsam auf diesen Anlass vor und werden die Feier besonders feierlich mitgestalten. Die Mitwirkung der beiden Chöre unterstreicht die Verbundenheit innerhalb des Pastoralraums und macht deutlich, dass Kirche dort lebendig ist, wo Menschen gemeinsam Glauben feiern.

Die Bevölkerung aus nah und fern ist herzlich eingeladen, dieses besondere Jubiläum mit anschliessendem Apéro mitzufeiern und gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft in zu setzen. (mgt)