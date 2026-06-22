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Wo Vergangenheit Zukunft berührt

  22.06.2026 Laufenburg, Fricktal
Im Jahre 1776 wurde die Mettauer Kirche geweiht. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert. Foto: zVg
Im Jahre 1776 wurde die Mettauer Kirche geweiht. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert. Foto: zVg

250-Jahrfeier Kirchweih Mettau am 5. Juli

Vor 250 Jahren wurde die heutige Kirche St. Remigius in Mettau durch Weihbischof Jean Baptiste Joseph Gobel feierlich geweiht. Dieses bedeutende Ereignis wird mit einem festlichen Pastoralraumgottesdienst des Pastoralraums Region Laufenburg ...

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