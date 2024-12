Wir können es kaum erwarten

Eine Wasserstandsmeldung aus der hauseigenen Weihnachtswerkstatt

Jedes Mal erfasst sie uns mit voller Wucht: Diese besondere Aufregung, wenn wir unserem traditionellen NFZ-Blau etwas Weihnachtsgold hinzufügen und als Krönung dem Ganzen eine Schlaufe drumbinden. Wir zählen deshalb schon mal die Tage runter, bis wir unseren Leserinnen und Lesern wieder diese ganz spezielle Zeitung mit Weihnachtsgeschichte und vielen positiven Geschichten übers Fricktal und seine Menschen unters Bäumchen legen dürfen. Und ganz ehrlich, die Sterne für unsere NFZ-Weihnachtsausgabe stehen günstig: fällt doch der kommende Dienstag erst noch auf Heiligabend. Das nennen wir mal eine Punktlandung. Mehr Lametta geht nicht. Freuen Sie sich mit uns auf diese liebgewonnene Tradition. Übrigens bereits heute Freitag in der abonnierten NFZ servieren wir Ihnen den ersten Teil unserer diesjährigen Weihnachtsgeschichte. Aufgrund der Feiertage erscheint die abonnierte NFZ kommende Woche am Dienstag (24.12.) sowie ausnahmsweise am Samstag (28.12.), die Grossausgabe entfällt.

Ausserdem informieren wir Sie über die Feiertage laufend aktuell auf unserer Webseite (www.nfz.ch) und App. (rw)