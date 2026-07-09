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Wie die Heinzelmännchen

  09.07.2026 Rheinfelden, Möhlin
Wenn der kleine Hunger kommt – dann ist die Fischküche in Hochform. Foto: Ronny Wittenwiler
Wenn der kleine Hunger kommt – dann ist die Fischküche in Hochform. Foto: Ronny Wittenwiler

Mehr als bloss eine Randbemerkung zum Eidgenössischen daheim

All die guten Geister scheuen manchmal das Scheinwerferlicht. Am Eidgenössischen daheim hat die NFZ welche entdeckt – im Service, in der Fischküche, einfach überall.

Ronny Wittenwiler

Als am Sonntag das ...

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