… wie auch die Freisinnigen

Die FDP Aargau hat auf ihrem Fraktionsausf lug den Bezirk Laufenburg besucht. Rund 80 Gäste nahmen am Anlass teil, der in der malerischen Stadt Laufenburg stattfand. Das Programm beinhaltete verschiedene Aktivitäten, darunter eine Trotti-Tour vom Cheisacherturm, eine Stadtführung sowie eine Präsentation mit Blick auf die Baustelle des FlexBase-Technologiezentrums. «Der Fraktionsausflug in Laufenburg ist bei den Gästen hervorragend angekommen. Wir konnten unsere Stadt bei besten Verhältnissen präsentieren.», hielt der OK-Präsident und Laufenburger Stadtammannskandidat René Leuenberger fest. Fraktionspräsident Silvan Hilfiker betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit einer positiven Haltung: Statt sich auf Probleme zu fokussieren, gelte es, Perspektiven zu erkennen und zu nutzen – für die Schweiz, den Aargau und jeden Einzelnen. In Bereichen wie Bildung, Innovation oder Steuerpolitik sei es entscheidend, Chancen zu ergreifen und mutige Lösungen zu gestalten. (mgt/nfz)