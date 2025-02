Wichtige zwei Punkte

Handball, NLB: T V Möhlin holt Sieg gegen die Espoirs aus Winterthur

einem umkämpften, zum Teil hitzigen Handballspiel feierte der TV Möhlin einen 25:19-Erfolg gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs vor 300 Zuschauern. Zur Halbzeit führten die Fricktaler bereits mit 13:11. Mit neun Treffern, davon sechs vom Siebenmeter, war Linksaussen Jonathan Ulmer der erfolgreichste Schütze der Möhliner.

Christine Steck

Die Startphase nutzte der TV Möhlin mit einem Ballklau und dem ersten Treffer in dieser wichtigen Partie. Die Mannschaft «brannte» und kämpfte um jeden Ball. Zwar gelang zu Beginn nicht alles nach Wunsch, denn der erste Strafwurf wurde von Gustav Hein pariert und auch danach scheiterte derselbe Schütze erneut vor dem grossgewachsenen deutschen Schlussmann. Aber eben dieser Schütze, Jonathan Ulmer, blieb nervenstark und steuerte in der Folge makellose sechs Siebenmeter bei. Mit dem 4:3 in der zehnten Spielminute setzte sich Lucas Grandi gegen Hein durch, es war ein hart erarbeiteter Treffer für Möhlin. Und auch die folgenden Minuten gestalteten sich schwierig und ausgeglichen, denn die offensive Abwehr der sehr jungen Truppe aus Winterthur unterband Möhlins Zug aufs Tor. Beim 7:6 in der 18. Spielminute nahm Trainer Mathias Kasapidis die Auszeit und die wirkte, denn die Gäste gingen durch Treffer von Matteo Etter und Tobias Glaus, der mit Jahrgang 1999 bereits zu den ältesten Spielern der Espoirs gehört, kurzzeitig in Führung. Aber der TV Möhlin überstand diese kritische Phase mit starken Treffern von Justin Larouche, der Linkshänder glich zum 9:9 aus (23.). Mit einer Doppelparade von Benjamin Blumer, einem vollendeten Ulmer-Siebenmeter und einem beherzten Treffer von Stian Grimsrud übernahm der TV Möhlin wieder das Zepter, baute auf drei Tore aus, musste aber vor dem Pausenpfiff noch eine Zeitstrafe und einen Last-Minute-Treffer von Marius Kyburz einstecken.

Kräftezehrende zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit war der Ball immerhin zuerst bei Möhlin, das versuchte, die Zeit von der Uhr zu spielen, bis sein Topscorer Grandi die Zeitstrafe ausgestanden und wieder aus der Fernwurfzone angreifen konnte. Tatsächlich prallte der nächste gegnerische Ball an die Latte und Möhlin konnte erstmals auf plus drei, vier stellen (37.). Aber so schmeichelhaft der Vorsprung daherkam, das Spiel war weiterhin geprägt von umstrittenen Zeitstrafen, von exemplarischen Stürmerfouls, die mit Zeitstrafen und Siebenmetern gegen das Heimteam ausgelegt wurden. Das sorgte bei vielen Fans für Unverständnis, und im Möhliner Team? Es kämpfte weiter, nahm die Verantwortung wahr, trotz weniger Wechsel und stellte sich auf eine kraftzehrende Spielzeit ein. Die vier aufeinanderfolgenden und verwandelten Siebenmeter, welche Ulmer zum Teil selbst erarbeitet hatte, bescherten dem Heimteam in der 48. Spielminute den bis dato grössten Vorsprung (20:12) und Redebedarf beim Gästetrainer. Danach wurde, nach wenigen Sekunden Angriffszeit der Zurückliegenden, Patrick Schweizer auf die Bank beordert, und Levin Wanner durfte vom Siebenmeter ran: 20:13. Die Winterthurer brachten das taktische Mittel mit dem siebten Feldspieler, aber Zoltan Majeri reagierte seinerseits mit dem Timeout und seine Männer danach mit Treffern von Fabian Ceppi und einem Fernwurf von Torwart Blumer zum 23:16 (55.) ins leere Tor der Gäste. Noch einmal flammten Emotionen und Gehässigkeiten auf, denn die Youngsters aus Winterthur hatten sich sicher mehr erhofft, aber am Vorsprung und am sich abzeichnenden Sieg für die Möhliner änderte das längst nichts mehr.

Der TV Möhlin gewinnt das erste Rückrundenspiel in der Hauptrunde verdient und verschafft sich damit auch Luft gegen den Abstieg.

Möhlin mit: Santeler (0/2), Blumer (5/22, 23%); Ceppi (1), Ulmer (9), Mahrer, Blumer (1), Grandi (6), Grimsrud (2), Schweizer, Waldmeier (3), Larouche (3).