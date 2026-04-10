Schule traf Wirtschaft

In der Woche vor Ostern war es wieder so weit, engagierten sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem lokalen Gewerbe und den Oberstufen intensiv im Bereich Berufswahl. Schülerinnen und Schüler profitierten vom direkten Kontakt und wertvollen Einblicken in die Berufswelt.

Die Berufsbildungstage an den Oberstufen in Frick und Laufenburg dienen der beruflichen Orientierung und waren auch diesmal wieder ein voller Erfolg. Den Auftakt am Montag, 30. März, bildete ein Knigge-Workshop, der von der Künzle-Organisation durchgeführt wurde und gezielt auf die bevorstehenden Vorstellungsgespräche vorbereitete. Dabei wurden wichtige Verhaltensregeln, Auftreten und Kommunikation im Bewerbungsprozess praxisnah vermittelt.

In den darauffolgenden Tagen setzten sich die Jugendlichen intensiv mit verschiedenen Themen rund um die Berufswahl auseinander. Zu den Höhepunkten zählten die Vorstellungsgespräche im Schulhaus sowie die Betriebsbesichtigungen an drei Tagen. In realitätsnahen Gesprächen mit regionalen Gewerbetreibenden sammelten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Erfahrungen und gewannen spannende Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder. Die praxisnahen Übungen wurden von allen Beteiligten sehr geschätzt und durchwegs positiv bewertet. Ergänzend dazu fand an zwei Nachmittagen das Format «Rent-a-Stift» statt. Dabei berichteten Auszubildende aus ihrem Berufsalltag und beantworteten offen die Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Neben vielen neuen Erfahrungen konnten die Jugendlichen auch konkrete Ergebnisse mitnehmen: Alle Schülerinnen und Schüler erarbeiteten ein vollständiges Bewerbungsdossier und nutzten die Gelegenheit, professionelle Fotos für ihren Lebenslauf erstellen zu lassen.

Die Projektwoche zeigte einmal mehr, wie gewinnbringend die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und regionalem Gewerbe ist. «Schule trifft Wirtschaft» erweist sich an den Oberstufen Frick und Laufenburg als echtes Erfolgsmodell, von dem alle Seiten profitieren. (mgt)