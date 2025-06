Wer wird Aargauer Staffelmeister?

Kantonale Staffelmeisterschaften in Stein

Am kommenden Samstag, 28. Juni, verwandelt sich die Sportanlage Bustelbach in Stein in ein Zentrum der Aargauer Leichtathletik: Der Turnverein Stein richtet zum ersten Mal die Kantonalen Staffelmeisterschaften aus.

Rund 450 Teilnehmer in 100 einzelnen Staffeln werden dabei um den kantonalen Meistertitel kämpfen. Mit diesem Anlass setzt der Verein einen weiteren Meilenstein in seiner Vereinsgeschichte und schafft eine attraktive Plattform für Sport, Gemeinschaft und Inklusion.

Brücken schlagen

Der TV Stein hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Organisator regionaler Sportveranstaltungen etabliert. Mit dem Staffelwettkampf wagt der Verein nun den Schritt in die Leichtathletik-Organisation. Die Gründe dafür sind in der Vereinsstruktur abzulesen. Der Verein mit seinen rund 375 Mitgliedern ist in drei Sparten aufgeteilt: Leichtathletik, Polysport und Handball. Mit diesem Anlass soll die Leichtathletik-Community des Kantons und des Vereins gefördert werden. Darüber hinaus ist die Leichtathletik ein fester Bestandteil des Turnsports. «Als einer der wenigen Vereine, die in beiden Verbänden angesiedelt sind, sollen hier Brücken geschlagen und Synergien genutzt werden», so Patrick Ankli, Präsident des TV Stein. Deshalb werden unter anderem die gesamten Meisterschaften lizenzfrei durchgeführt und eine Plausch-Staffel angeboten.

Infrastruktur und Organisation

Die Steiner Infrastruktur bietet mit der regionalen Leichtathletikanlage die perfekte Grundlage zur Durchführung des Anlasses. Für den technischen und sportlichen Teil wird das sechsköpfige OK durch den Aargauer Leichtathletikverband sowie durch einen erfahrenen Leichtathletikspezialisten tatkräftig unterstützt. «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem TV Stein und schätzen das Engagement des Vereins für die Leichtathletik im Kanton», sagt Christian Winter, Präsident Aargauer Leichtathletikverband.

Ein Fest für alle – mit sportlichen und sozialen Highlights

Teilnehmen werden zahlreiche Teams aus dem ganzen Kanton. Eine Besonderheit stellt die Kategorie PluSport dar, bei der Menschen mit Beeinträchtigung starten. Generell ist die Inklusion ein sehr präsentes Thema in sämtlichen Sportarten. Mit der ortsansässigen Stiftung MBF und mit Blick auf die Zukunft setzt der Anlass die optimale Voraussetzung für die ersten Schritte zur Inklusion im Breitensport.

Der Anlass bietet neben den spannenden Wettkämpfen auch Gelegenheit zur Einbindung junger Vereinsmitglieder in die Eventorganisation, eine Herzensangelegenheit für den TV Stein.

Der TV Stein freut sich auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Athletinnen und Athleten anfeuern und gleichzeitig die gute Festwirtschaft geniessen können. «Unser Ziel ist ein gut organisierter, lebendiger Anlass, der allen Freude bereitet – Teilnehmenden wie Gästen», so Serina Rohrer, OK-Präsidentin. (mgt)