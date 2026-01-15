Immobilien
Wer wird Aargauer Sportler des Jahres?

  15.01.2026 Sport, Aargau
Ilaria Olgiati. Foto: zVg
Ilaria Olgiati. Foto: zVg

Das Online-Voting für die Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres 2025» ist eröffnet. Sechs Kandidaten sind nominiert: Robin Gemperle, Michelle Heimberg, Nora Meister, Noe Seifert sowie Ilaria Olgiati und Elena Quirici aus dem Fricktal.

Einmal mehr machten es die ...

