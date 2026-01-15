Wer wird Aargauer Sportler des Jahres?

Das Online-Voting für die Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres 2025» ist eröffnet. Sechs Kandidaten sind nominiert: Robin Gemperle, Michelle Heimberg, Nora Meister, Noe Seifert sowie Ilaria Olgiati und Elena Quirici aus dem Fricktal.

Das Online-Voting für die Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres 2025» ist eröffnet. Sechs Kandidaten sind nominiert: Robin Gemperle, Michelle Heimberg, Nora Meister, Noe Seifert sowie Ilaria Olgiati und Elena Quirici aus dem Fricktal.

Einmal mehr machten es die Aargauer Sportlerinnen und Sportler der Jury bei der Auswahl der Nominierten nicht einfach: Viel mehr Athleten hätten eine Nomination verdient. Letztlich musste sich die Jury jedoch auf eine Auswahl von sechs Personen beschränken. Bereits zum dritten Mal in Folge sind die weiblichen Athletinnen in der Mehrzahl unter denjenigen, die um die Nachfolge von Olympiasiegerin Chiara Leone kämpfen.

Elena Quirici (Karate)

Elena Quirici aus Schinznach-Dorf hat erneut bewiesen, dass sie eine absolute Ausnahmeathletin in ihrer Sportart ist. Die 31-Jährige hat an den Europameisterschaften die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 68 kg gewonnen, und an den World Games konnte sie sich erstmals die Goldmedaille sichern. Und weil sie bei den vier höchstdotierten Turnieren des Jahres ausserhalb von EM, WM und World Games drei Mal auf dem Podest stand, ist sie die aktuell beste Karateka der Welt. Das beweist die Tatsache, dass sie gleichzeitig die Nummer eins in der ewigen Bestenliste, in der aktuellen Weltrangliste, in der Rangliste der Premier League und derjenigen der laufenden Saison war.

Ilaria Olgiati (Para-Badminton)

Ilaria Olgiati aus Hottwil hat beim Saisonhighlight – den Europameisterschaften in Istanbul – auf ganzer Linie überzeugt. Die 25-Jährige, die erst seit 2020 Para-Badminton spielt, konnte sich zur dreifachen Europameisterin im Einzel, Doppel und Mixed küren. Damit ist Ilaria Olgiati aktuell die beste europäische Para-Badmintonspielerin und wurde für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2025 vom Badminton-Welt verba nd BW F ga r a l s «Para-Badmintonspielerin des Jahres 2025» ausgezeichnet. Ilaria Olgiati hat zudem auch den Schweizer Meistertitel im Einzel gewonnen.

Die anderen Aargauer Nominierten

Der frühere Mountainbiker Robin Gemperle hat die Disziplin Ultra Cycling (Rennen über 1000 Kilometer und mehrere Tage am Stück) für sich entdeckt. Aktuell gilt der 29-Jährige als bester Ultra-Cycling-Athlet der Welt. Er konnte mit der Tour Divide (4300 Kilometer von Kanada bis Mexiko) und dem Silk Road Mountain Race (2000 Kilometer und 35 000 Höhenmeter auf der Seidenstrasse) zwei der drei wichtigsten Monumente dieses Sports gewinnen.

Die Wasserspringerin Michelle Heimberg gewann bei den Europameisterschaften 2025 Gold vom 3-Meter- und Bronze vom 1-Meter-Brett. Bei den Weltmeisterschaften erreichte sie vom 1-Meter-Brett den fünften und vom 3-Meter-Brett den achten Rang. Sie gewann 2025 auch die Schweizer Meistertitel.

Die Lenzburgerin Nora Meister (Para-Schwimmen) sicherte sich bei den Weltmeisterschaften Silber über 100 m Rücken und über 400 m Freistil sowie Bronze über 100 m Freistil. Für Nora Meister sind es die WM-Medaillen sechs bis acht, die beiden Silbermedaillen aus dem Jahr 2025 sind dabei ihre Bestleistungen. Zuvor hatte sie bei den Weltmeisterschaften jeweils immer die Bronzemedaille gewonnen. Nora Meister hat auch den Europarekord über 400 m Freistil geknackt.

Der 27-jährige Oftringer Noe Seifert gewann 2025 als erster Schweizer Kunstturner seit 75 Jahren eine Mehrkampf-Medaille bei Weltmeisterschaften. In Jakarta sicherte er sich die Bronzemedaille und gewann die EM-Silbermedaille mit dem Schweizer Team. An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften gewann er mit dem Team Aargau die Mannschafswertung.

So funktioniert das Voting

Ab sofort besteht bis Mittwoch, 4. März, die Möglichkeit, die Aargauer Sportlerin oder den Aargauer Sportler des Jahres 2025 online zu wählen. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Die Stimmen des Online-Votings zählen zu 60 Prozent, die restlichen 40 Prozent stammen von einer unabhängigen Fachjury. Der Sieger oder die Siegerin wird an der Aargauer Sport-Gala am 6. März 2026 im Campussaal in Brugg-Windisch bekanntgegeben. Abstimmen kann man unter https:// aargauersport.ch/sport-gala/ (mgt)