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Wenn Kinder und Jugendliche durch die Luft wirbeln

  05.05.2026 Sport, Möhlin
Grosser Auftritt für die Turnerinnen in Möhlin.
Grosser Auftritt für die Turnerinnen in Möhlin.

320 Turnerinnen messen sich in Möhlin – zwischen spielerischem Einstieg und Spitzensport

Bei den Aargauer Meisterschaften der Mädchen und jungen Frauen traten am Wochenende in Möhlin Kunstturnerinnen in zehn verschiedenen Kategorien an.

Yasmin Malard

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