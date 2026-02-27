Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wenn Grillen in der Kirche zirpen

  27.02.2026 Fricktal, Böztal
Seit 50 Jahren erfolgreich unterwegs: der Chor «I grilli». Foto: zVg
Seit 50 Jahren erfolgreich unterwegs: der Chor «I grilli». Foto: zVg

«I grilli» boten einen bunten Liederstrauss

Mit einem Konzert der besonderen Art begeisterte der Chor «I grilli» in der Kirche Bözen das Publikum. Nur zu gerne nahmen die Gäste den angebotenen Strauss bekannter Volkslieder entgegen.

Moderator Kurt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote