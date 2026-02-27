Wenn Grillen in der Kirche zirpen

Mit einem Konzert der besonderen Art begeisterte der Chor «I grilli» in der Kirche Bözen das Publikum. Nur zu gerne nahmen die Gäste den angebotenen Strauss bekannter Volkslieder entgegen.

«I grilli» boten einen bunten Liederstrauss

Moderator Kurt Leuenberger spannte mit vielen wertvollen Informationen den Bogen von Liedern über deren Bedeutung bis hin zu den Komponisten. Lieder wie «Im Aargau sind zwöi Liebi» in der Bearbeitung von Hermann Sutter, oder das Guggisberglied «S’isch ebe en Mönsch of Ärde» erhielten dadurch eine tiefere Bedeutung. Die Liederblöcke setzten sich mit den Themen Liebe, Wald und Reisen auseinander und kamen, neu interpretiert, frisch und gesanglich einzigartig daher. Eine fantastisch schräge Melodie, eine Folia, des Komponisten Enrico Fischer, gespielt durch den Chorsänger und Organisten Martin Sigg auf der Bözer Orgel, erlaubte den Sängerinnen und Sängern eine kurze Pause. Die gewollt schrägen, schnellen und ungewohnten Töne waren die perfekte Ergänzung zum Liedervortrag.

Enrico Fischer gründete den Chor «I grilli» vor 50 Jahren. Mitglieder des Chores sind Musikerinnen, Lehrpersonen und musikgebildete Sängerinnen. Der Auftakt zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum in Bözen war einzigartig und die vielen Zugaben zeigten, dass das Konzert dem Publikum gefallen hat. Die Kulturkommisson Böztal lud im Anschluss zu einem Apéro ins Kirchgemeindehaus ein. (vwe)