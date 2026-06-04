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Weniger Parkplätze wegen Gewässerschutz

  04.06.2026 Rheinfelden, Möhlin
Es stehen deutlich weniger Parkplätze zur Verfügung. Foto: Ronny Wittenwiler
Es stehen deutlich weniger Parkplätze zur Verfügung. Foto: Ronny Wittenwiler

Beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt werden Zufahrt und öffentlicher Parkplatz neu geordnet. Deswegen stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Hintergrund ist eine Verbesserung des Gewässerschutzes.

Valentin Zumsteg

Die Wiese beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt auf Schweizer ...

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