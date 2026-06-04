Weniger Parkplätze wegen Gewässerschutz

Beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt werden Zufahrt und öffentlicher Parkplatz neu geordnet. Deswegen stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Hintergrund ist eine Verbesserung des Gewässerschutzes.

Beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt werden Zufahrt und öffentlicher Parkplatz neu geordnet. Deswegen stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Hintergrund ist eine Verbesserung des Gewässerschutzes.

Valentin Zumsteg

Die Wiese beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt auf Schweizer Seite des Rheins ist ein beliebter Picknick-Platz. An schönen Wochenenden tummeln sich dort Menschen aus der ganzen Region – viele von ihnen kommen mit dem Auto. Der bisherige Parkplatz ist in den vergangenen Monaten aber deutlich verkleinert worden, auch die Zufahrt wurde erneuert und verschmälert. Das gibt Diskussionen: «Die seit Monaten bestehende Baustelle sorgt für Unmut», hält ein Leser gegenüber der NFZ fest. «Schon in der Vergangenheit waren die Kapazitäten an sonnigen Wochenenden praktisch ausgelastet. Die jetzige Reduktion im Verbund mit einer verengten Zufahrt führt nun unweigerlich dazu, dass Besucher mangels Alternativen auf wildes Parkieren ausweichen, da keine anderen Parkplätze vorhanden sind», findet er.

«Sensible Grundwasserschutzzonen»

Eine Nachfrage beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt bringt Aufklä- rung. «Hintergrund sind Anforderungen aus dem kantonalen Schutzreglement für die Grundwasserfassung, da dieser Bereich in zwei sensiblen Grundwasserschutzzonen liegt», erklärt Sprecher Patrick Schultheis gegenüber der NFZ. Deshalb werden Zufahrt und Parkplatz neu geordnet, die Entwässerung verbessert und Flächen klar begrenzt, damit das Oberf lächenwasser kontrolliert gefasst und abgeleitet werden kann. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 800 000 Franken. Die Arbeiten haben am 3. November 2025 begonnen. «Die Massnahmen, welche die Parkierung betreffen, stehen kurz vor dem Abschluss. Der Deckbelag sollte bis Ende Woche eingebaut sein», so Schultheis.

Durch die Baumassnahmen wird die Zahl der Parkplätze deutlich verkleinert. «Künftig gibt es einen klar strukturierten Parkplatz mit 17 ausgeschilderten Parkfeldern.

Der Vergleich mit einer belastbaren Vorher-Zahl ist schwierig, da die Fläche bislang nicht klar markiert war und teilweise ungeordnet genutzt wurde. Tatsächlich stehen neu dann weniger spontane Abstellmöglichkeiten zur Verfügung», führt Schultheis weiter aus.

Umfassende Zufahrtsbeschränkung wäre auch möglich gewesen

Die Neuordnung sei eine direkte Folge der behördlichen Vorgaben zum Grundwasserschutz mit dem Ziel, die Nutzung auf die dafür vorgesehenen Flächen zu beschränken, und Boden, Vegetation sowie Grundwasser besser zu schützen. Der einfachste Weg, diese behördlichen Auflagen zu erfüllen, wäre gemäss Schultheis eine umfassende Zufahrtsbeschränkung und die Entfernung des Parkplatzes gewesen, der sich aus betrieblicher Sicht nicht auf dem Gelände des Kraftwerks befinden muss. «Uns ist aber wichtig, den Zugang zum Areal weiterhin öffentlich sowie kostenfrei auch für Autos zu ermöglichen und gleichzeitig Natur-, Grundwasserund Sicherheitsbelange besser in Einklang zu bringen.»

Mit der neuen Gestaltung, klaren Markierungen und baulichen Begrenzungen soll ungeordnetes Parkieren deutlich reduziert werden, so die Absicht. Schultheis: «Gleichzeitig setzen wir auf die Rücksichtnahme der Besucherinnen und Besucher und bitten darum, nur die ausgewiesenen Parkf lächen zu nutzen.»

In diesem Jahr feiert das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt sein 100-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Grund wurden die bestehenden Grillstellen instandgesetzt und gepflegt. Schultheis: «Wir investieren hier bewusst in die Qualität des Areals, appellieren aber zugleich an alle Besucherinnen und Besucher, den Ort respektvoll zu behandeln und Abfall korrekt zu entsorgen oder wieder mitzunehmen.»