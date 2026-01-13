SG Möhlin Fricktal weiterhin Tabellenführer

Die schmeichelhafte Pausenführung von 15:11 ging in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich durch die Gäste aus dem Leimental in der 39. Spielminute (18:18) verloren. Aber die Handballer der SG Möhlin Fricktal (2. Liga) kehrten auf die Siegerstrasse zurück und gewannen mit ...

Die schmeichelhafte Pausenführung von 15:11 ging in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich durch die Gäste aus dem Leimental in der 39. Spielminute (18:18) verloren. Aber die Handballer der SG Möhlin Fricktal (2. Liga) kehrten auf die Siegerstrasse zurück und gewannen mit 32:29.

Christine Steck

Es war eines dieser Spiele, das zwar für Möhlin optimal begann, danach aber mehrmals wellenartig in Schief lage geriet. Rechtzeitig zum Ende der Partie standen die Fricktaler wieder mit einem Vorsprung da.

Und dann kamen die Tore vom Flügel

So begann das Spiel aus Möhliner Sicht makellos mit einem 4:0-Lauf, ehe Yanick Schläpfer für die Gäste zwei Tore gelangen. Schläpfer, der einst in der NLB beim STV Baden gespielt hatte, netzte ansatzlos ein. Und weil danach der offensive Möhliner Motor ins Stottern geriet und der gegnerische Torhüter zu viele unvorbereitete Würfe pa rierte, holten die Baselbieter auf, glichen erstmals nach 13 Minuten zum 6:6 aus, wenig später trafen sie gar zur Führung.

Ungewohnt blass präsentierte sich in dieser Phase der heimische Rückraum, einzig Flügelspieler Jan Lüthy schien dies nicht zu beeindrucken, er steuerte wichtige Treffer von aussen bei und avancierte mit acht Treffern zum besten Schützen des Spiels. Weil aber die Gäste doch den einen oder anderen technischen Fehler zu viel verbuchten, eroberte sich das Heimteam Bälle, die zum Teil Zählbares brachten. Und ab der 20. Spielminute nahm der Rückraum wieder Fahrt auf, Fabio Kull und Pau Rubirola trafen zuverlässig. Als dann Dominik Stadler, der extra für den Siebenmeter eingewechselte Torwart, eine Glanzparade gegen Joshua Seewer ablieferte, gab das Schub. Vorne notierte man Tore und hinten doppelte Noé Roth mit tollen Paraden nach. Mit einem 15:11 verabschiedete man sich in die Kabinen.

Erneut im Rückstand, erneut zurückgekämpft

In Umgang zwei dann ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit: Der Vorsprung der Führenden schmolz mit zunehmender Spielzeit. Die Abschlusschancen waren da, bloss verwandelt wurden sie nicht. Derweil drückte Oberwil/Therwil aufs Tempo und ging überzeugt in die Zweikämpfe. Und weil im Fricktaler Angriff wenig Effizienz zu erkennen war, fiel der Ausgleich nach 39 Minuten. Wichtig war danach, dass sich die Mannschaft von Zoltan Majeri nicht aufgab und sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand wieder zurückkämpfte. Damian Behlinger traf, nach ihm Pau Rubirola und nach Roths sehenswerter Parade glich Kull zum 21:21 (45.) aus. Es folgten ausgeglichene Minuten mit wechselnden Führungen. Aber ab der 55. Minute erwirtschaftete sich die Majeri-Sieben ein kleines vorentscheidendes Polster von drei Toren, das auch die unübersichtliche Schlussphase unter anderem mit einer Roten gegen Raphael Brodmann (dritte Zwei-Minuten- Strafe) überstand. Gabriel Intlekofer steuerte noch ein weiteres Bilderbuch-Tor bei und Luc Dietrich erzielte das letzte Gästetor zum 32:29-Endstand.

Mit diesem Sieg klassiert sich die SG Möhlin Fricktal weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz in der 2. Liga. Nächster Gegner ist die SG Endingen auswärts, am 25. Januar um 18.45 Uhr, im GoEasy in Siggenthal.

SG Möhlin Fricktal mit: Roth (16/44, 37%), Stadler (1/2, 50%); Behlinger (5),

Metzger, Bulacher (3), Rubirola (7), Brodmann (1), Intlekofer (1), Rohr, Lüthy (8), Kull (7), Räbsamen.