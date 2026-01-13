Immobilien
SG Möhlin Fricktal weiterhin Tabellenführer

  13.01.2026 Sport, Möhlin
Damian Behlinger setzt sich durch. Foto: Christine Steck
Die schmeichelhafte Pausenführung von 15:11 ging in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich durch die Gäste aus dem Leimental in der 39. Spielminute (18:18) verloren. Aber die Handballer der SG Möhlin Fricktal (2. Liga) kehrten auf die Siegerstrasse zurück und gewannen mit ...

