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«Weiterer Mobilitäts-Mosaikstein»

  15.05.2026 Stein
Beat Käser (links) und Alexander Guhl hoffen, dass das neue Veloverleih-System Anklang findet. Foto: zVg
Beat Käser (links) und Alexander Guhl hoffen, dass das neue Veloverleih-System Anklang findet. Foto: zVg

Mit dem neuen Bike-Sharing am Hochrhein die «letzte Meile» überwinden

Neu gibt es in der Hochrheinregion ein grenzüberschreitendes Veloverleih-System von PubliBike. Für den offiziellen Start in Stein und Bad Säckingen trafen sich Gemeindeammann Beat Käser und Bürgermeister ...

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