Weiterer Festsieg für Jonas Bühler

Fricktaler Aktiv- und Nachwuchsschwinger in Zofingen im Einsatz

Der 37. Niklaus Thut Schwinget lockte am Sonntagnachmittag 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Sämi Schmid verpasste den Einzug in den Schlussgang nur knapp. Nachwuchsschwinger Jonas Bühler konnte einen weiteren Festsieg realisieren.

Ludwig Dünner

Im Teilnehmerfeld der 48 Aktivschwinger vom 37. Niklaus Thut Schwinget waren keine Eidgenossen auszumachen, das Nordwestschweizer Jungtalent, Sinisha Lüscher reiste somit als Topfavorit nach Zofingen. Er konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und entschied alle sechs Gänge für sich. Im Schlussgang gewann er gegen den heimischen Justin Schmid nach 46 Sekunden mit Kurz und Nachdrücken am Boden.

Kleines Fricktaler Teilnehmerfeld

Wegen der Ferienzeit und weil die Fricktaler Aktivschwinger ebenfalls mit der Verletzungshexe zu kämpfen haben, waren es nur Sämi Schmid und Moritz Truckenmüller, welche die Fricktaler am Niklaus Thut Schwinget vertraten. Da Sämi Schmid ebenfalls als Favorit um den Tagessieg galt, musste er zu Beginn des Festes mit Sinisha Lüscher zusammengreifen. Gegen den jungen Schwinger musste Schmid zum Start eine Niederlage hinnehmen.

Die Gänge zwei und drei konnte er für sich entscheiden. Nachdem der vierte Gang gestellt endete und er den fünften wieder für sich entschied, war er auf Schlussgangkurs. Da jedoch für den Schlussgang mehrere Schwinger in Frage kamen und der spätere Festsieger einen grossen Vorsprung hatte, musste die Teilnahme am Schlussgang mit Lüscher ausgeschwungen werden. Sämi Schmid wurde dem erfahrenen Baselbieter Roger Erb zugeteilt, welchem Schmid unterlegen war. Sämi Schmid beendete den Niklaus Thut Schwinget auf dem sechsten Schlussrang. Moritz Truckenmüller, der seit diesem Jahr bei den Aktivschwingern mitkämpft, konnte mit einem Sieg, einem Gestellten und vier verlorenen Gängen weitere Wettkampferfahrung sammeln. Am kommenden Sonntag werden die Aktivschwinger am Nordwestschweizer Schwingfest ein weiteres Mal um Eichenlaub kämpfen.

Wieder ein fast perfektes Fest für Bühler

Jonas Bühler, welcher gestern seine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker EFZ begonnen hat, fehlte am Sonntag nur ein Viertelpunkt zum perfekten Fest. Die Gänge eins bis drei konnte der Nachwuchsschwinger mit der Maximalnote für sich entscheiden. Da er den vierten Gang nicht im Plattwurf gewann, verlor er einen Viertelpunkt. Mit einer weiteren Maximalnote im fünften Gang stand er nicht nur als Schlussgangteilnehmer, sondern auch als Festsieger fest. Im Schlussgang konnte Bühler seinen Kontrahenten nach 1,20 Minuten mit Nachdrücken am Boden besiegen und so souverän das Fest für sich entscheiden. Bei den Jüngsten starteten von den Fricktalern Lian Ackermann und Kevin Imhof. Beide konnten vier Gänge für sich entscheiden, Ackermann beendete zwei weitere Gänge mit einem Gestellten und für Kevin Imhof waren es zwei Niederlagen. Das Notenblatt von Leon Grieshaber, welcher in der Kategorie Jahrgang 2012–2013 startete, sah wie folgt aus: Auch er gewann vier Gänge und musste zwei Niederlagen hinnehmen. In derselben Kategorie wie Grieshaber startete Tobias Imhof. Er war mit seiner Tagesleistung, zwei gewonnenen und vier verlorenen Gängen, nicht zufrieden.