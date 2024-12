Weihnachten mit dem «Sunnebärgchörli»

Wenn in der Adventszeit das «Sunnebärgchörli» aus Möhlin zusammen mit der Alphorngruppe Magden auftritt, darf man sich auf einen berührenden Abend freuen. Auch heuer geben die beiden Formationen zwei Konzerte: übermorgen Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der christkatholischen Kirche St. Leodegar in Möhlin und am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Rheinfelder Stadtkirche St. Martin.

Einstudiert hat das Chörli, bestehend aus rund zwei Dutzend Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Ruth Matter Riedi, vor allem weihnächtliches Liedgut. Die Alphorngruppe Magden unter Leitung von Urs Keigel gibt ebenfalls Stücke zum Besten, die in die besinnliche Adventszeit passen. Begleitet werden Chor und Alphorngruppe von Priska Herzog. Sie unterrichtet Akkordeon und Schwyzerörgeli an der Musikschule Unteres Fricktal.

Bei beiden Auftritten in Möhlin und Rheinfelden ist der Eintritt frei; es wird eine Kollekte durchgeführt. (mgt)