Man prüft schon mal den Wasserstand

So bereiten sich Möhliner und Rheinfelder aufs Eidgenössische daheim vor

Der Rhein-Club Rheinfelden und der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin richten 2026 gemeinsam das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren aus. Derzeit läuft eine Art Qualitätsprüfung.

Ronny Wittenwiler

Am Wochenende hat der Rhein-Club die Aargauer Meisterschaften nach Rheinfelden geholt (die NFZ berichtete), übernächstes Wochenende trägt der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin ein Nationales Paarwettfahren aus. Beide Veranstaltungen sind so etwas wie ein ultimativer Härtetest.

Zwei Generalproben

«Wir wollen die Strecke fürs Eidgenössische Weidlings-Wettfahren testen», sagt Pascal Sacher, Präsident des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin. «Es gilt, möglichst viele Erfahrungen aus dem Wettkampf zu ziehen.» Genau das haben die Rheinfelder Wasserfahrer bereits getan, der Rhein-Club spricht im Rückblick auf die Aargauer Einzel-Meisterschaften von einer erfolgreichen Generalprobe. Auf dem Abschnitt in Rheinfelden werden am Eidgenössischen im nächsten Jahr die Einzelwettkämpfe ausgetragen. Ryburg-Möhlin wird zeitgleich Austragungsort für die Paarwettfahren sein, weshalb das Nationale Paarwettfahren übernächstes Wochenende dort ebenfalls als Generalprobe gilt. Die Wasserfahrer von Rheinfelden und Möhlin wollen ein Jahr vor dem Eidgenössischen so gut wie nichts dem Zufall überlassen und das geht weit über das Sportliche hinaus. Pascal Sacher sagt: «Die meisten Wettkämpfer am Eidgenössischen werden einmal in Möhlin und einmal in Rheinfelden starten. Da müssen wir abgestimmt auf die Wettkampfzeiten auch einen reibungslosen Personentransfer gewährleisten.» Dass das nicht einfach Floskeln sind, zeigt sich daran, dass dieser Grossanlass bloss alle drei Jahre stattfindet und die gesamte Wasserfahrgilde des Landes zusammenbringt. Die Organisatoren erwarten über 500 aktive Sporttreibende aus dem Schweizer Wasserfahrverband und dem Schweizerischen Pontonier-Sportverband. Christian Herzog, Präsident des Rhein-Clubs Rheinfelden, zeichnet als OK-Präsident verantwortlich. Und kurz vor Vertragsunterzeichnung der beiden Vereine im letzten Herbst, im Beisein von Martin Seiler, Präsident des Schweizer Wasserfahrverbands, sagte Möhlins Präsident Pascal Sacher die fast schon legendären Worte: «Ganz ehrlich? Seit ich mich erinnern kann, hatten wir an den Wettfahren mit den Rheinfeldern immer die grössten Feste gefeiert.» Noch so ein Qualitätsmerkmal also, das man jetzt im Jahr vor dem Eidgenössischen auf Herz und Nieren wird prüfen können, denn auch der Rhein-Club ist am Start, wenn übernächstes Wochenende, am 5. und 6. Juli, am Möhliner Rhein das Nationale Paarwettfahren zusammen mit dem traditionellen Fischessen über die Bühne geht. Dann werden wieder Wellen geschlagen – voller Vorfreude aufs Eidgenössische 2026 vor der eigenen Haustüre.

Alles über das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren 2026 in Rheinfelden und Möhlin im Internet.

www.eww26.ch

www.rcrheinfelden.ch

www.wfvryburg-moehlin.ch