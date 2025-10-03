Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Was ist das für ein Pilz?

  03.10.2025 Laufenburg, Fricktal
Informative und spannende Pilzexkursion im Gebiet BaIschlag. Foto: zVg
Informative und spannende Pilzexkursion im Gebiet BaIschlag. Foto: zVg

Naturschutzverein Ittenthal: Pilzexkursion

Robert Moritz, Präsident des Naturschutzvereins Ittenthal, begrüsste den Exkursionsleiter und Pilzkontrolleur Benno Zimmermann und die zirka 25 Teilnehmenden aus Ittenthal und Kaisten zur Pilzexkursion. Die ersten Worte von Benno ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote