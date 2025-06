Warmlaufen fürs Eidgenössische

Fricktaler stechen auf der Berner Aare in den Fluss

Das Einzelwettfahren in Wynau galt für die Fricktaler Pontoniere als Generalprobe fürs Eidgenössische vom 26. bis 29. Juni.

Die Pontoniere Wallbach konnten nebst Kranzauszeichnungen zusätzlich Podest-Fahrer feiern: In der Kategorie I waren dies Matheo Hürbin und Silas Baumgartner mit einem 2. Rang, in der Kategorie FIII Mirella Parrillo und Lorena Süess mit einem 3. Rang. Bei den erfahreneren Starterinnen holten sich Deborah Marti und Jessica Wagner (Kategorie F) den 3. Rang. Riesig ist nun die Vorfreude auf das Eidgenössische Wettfahren in Schmerikon. Gleiches gilt für die Pontoniere Laufenburg, die in Wynau mit dem Fahrerpaar Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker (Kategorie II) einen Podestplatz feiern durften – mit einem zweiten Platz.

Berger/Berger mit Sieg für Mumpf

Nachdem der Saisonstart eher mit bescheidenen Resultaten ausfiel, zeig ten sich d ie Mu mpfer i n Wynau deutlich verbessert. Die Brüder Marco und Lukas Berger holten sich in der Kat C den Sieg. Im Weiteren erreichten Stefan Weiersmüller/Silvan Schmid den sechsten K ranzplatz, während Rico Jegge/ Flavio Güntert (Platz 15) u nd Ma rco Unger/ Ma rco Buchser (Platz 17) ebenfalls Kranzauszeich nu ngen herausfa h ren konnten. In der Kategorie D erreichten Urs Stocker/Stefan Sacher einen Kranzplatz. Hochkonzentriert stachen auch die Sissler Ponton iere in die Aare. Yoan Meury und Lukas Jeitziner sicherten sich den 3. Platz (Kategorie I), hinzu kamen weitere solide Ergebnisse, mit denen nun Kurs genommen wird aufs Eidgenössische. (nfz/mgt)