Wallbach-Zeiningen startet mit Sieg

Der FC Wallbach-Zeiningen gewinnt das Auftaktspiel der neuen 2. Liga-Saison zuhause gegen den FC Birsfelden mit 1:0. Es war ein besonderes Aufeinandertreffen, war doch auch Birsfelden auf diese Saison hin in die 2. Liga aufgestiegen: Birsfelden beendete die Saison zwar punktgleich mit Wallbach-Zeiningen, musste sich aber aufgrund der schlechteren Fairplay-Wertung mit dem zweiten Rang zufriedengeben und sich den Platz in der 2. Liga in einem Aufstiegsspiel verdienen. Mit dieser Ausgangslage war klar, dass Birsfelden mit dem FC Wallbach-Zeiningen am Samstag noch eine Rechnung offen hatte. Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel und lange zeichnete sich ein Unentschieden ab – bis Simon Jegge nach einem Eckball in der Nachspielzeit per Kopf den 1:0-Siegtreffer erzielte und sich Wallbach-Zeiningen gleich zum Saisonauftakt die ersten drei Punkte sicherte. Am Samstag trifft Wallbach-Zeiningen um 17 Uhr auswärts auf den FC Aesch – ein Schwergewicht der Liga. (mgt)