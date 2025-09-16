Wallbach-Zeiningen: Sieg im Cup und ein nächster Punkt

Der FC Wallbach-Zeiningen aus der zweiten Liga stand vergangene Woche doppelt im Einsatz: Am Mittwoch traf er im Sechzehntelfinal des Basler Cups auswärts auf den Viertligisten HNK Croatia Basel. Obwohl man einem unterklassigen Gegner gegenüberstand, nahm man diese Pflichtaufgabe nicht auf die leichte Schulter. Bereits in der zweiten Spielminute ging der FC Wallbach-Zeiningen durch ein Eigentor nach einem Eckball in Führung. Etwa zehn Minuten später erhöhten die Fricktaler durch Dennis Lützelschwab auf 2:0 und lenkten das Spiel damit bereits früh in die gewünschte Bahn. Wenige Minuten nach der Pause erhöhte Benjamin Guarda mit einem Doppelschlag innerhalb von elf Minuten auf 4:0. Trotz weiteren Chancen gab es keine Tore mehr und es blieb bei diesem Resultat bis zum Ende des Spiels. Mit diesem Sieg sicherte sich der FC Wallbach-Zeiningen den Einzug in die nächste Cup-Runde. Auf wen die Fricktaler im Achtelfinal treffen werden, steht noch nicht fest.

Solidarisch gegen den BSC Old Boys

Am Samstag dann traf der FC Wallbach-Zeiningen am sechsten Spieltag der Meisterschaft zuhause auf den BSC Old Boys. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel. Die Gäste aus Basel hatten viel Ballbesitz und kamen zu einigen Chancen. Doch dank einem solidarischen und kämpferischen Auftritt konnte man aus Sicht des FC Wallbach-Zeiningen den Einschlag verhindern und sich mit einem 0:0 in die Halbzeit verabschieden. Nach der Pause ging es zwischen den beiden Strafräumen weiter heiss zu und her. Trotz einer sehr intensiven zweiten Halbzeit blieben die beiden Mannschaften ohne Treffer und das Spiel endete torlos. Somit konnte sich der FC Wallbach-Zeiningen in der Meisterschaft dank einer solidarischen Teamleistung einen weiteren wichtigen Punkt erkämpfen. Am nächsten Sonntag trifft der FC Wallbach-Zeiningen um 13 Uhr auswärts auf den FC Oberwil. (mgt)