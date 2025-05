Von Reck bis Aerobic

Am kommenden Samstag, 17. Mai, wird Gipf-Oberfrick das Zentrum der Fricktaler Turnerinnen und Turner sein, denn dann findet der Fricktaler Cup 2025 statt. Nachdem der Wettkampf viele Jahre in Stein ausgetragen wurde, freuen sich der Damenturnverein und der Turnverein Wölflinswil, dass sie den Anlass heuer in Gipf-Oberfrick organisieren dürfen. Der Wettkampf beginnt um 12.00 Uhr.

Jugend- und Aktivvereine aus dem Fricktal und der Umgebung werden ihre Darbietungen am Reck, am Schulstufenbarren, am Barren, in der Gymnastik, in der Gerätekombination und im Aerobic zeigen. Die Vereine messen sich weiter im Fachtest Allround, Weitsprung, Kugelstossen und Steinheben. In vier Kategorien wird ein Fricktaler Meister gekürt.

Turnende und Besuchende können sich an den diversen Foodtrucks verpf legen. Das Angebot geht von Grilladen und Pommes über Hotdog, Burger und Pizza, bis hin zur Glacé. In der Festhalle spielt gegen Abend die Partyband Tornados und die Bar lädt mit kühlen Getränken zum Verweilen ein. Die Koch Sanitär AG und die Feldschlösschen Getränke AG unterstützen diesen Anlass als Goldsponsoren. (mgt)