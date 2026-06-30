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Vom Fusion-Nein zur getrennten Verwaltung

  30.06.2026 Wölflinswil, Oberhof
Am 31. Dezember 2027 endet die lange Ära der Gemeinschaftsverwaltung. Foto: sir
Am 31. Dezember 2027 endet die lange Ära der Gemeinschaftsverwaltung. Foto: sir

Im Juni 2022 starteten Wölflinswil und Oberhof den Fusionsprozess. Zwei Jahre später geriet das während Jahrzehnten erfolgreiche Gefüge ins Wanken. Der Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse.

Simone Rufli

Am 9. Juni 2024 sagte Oberhof mit 153 Ja gegen 130 Nein und einer ...

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