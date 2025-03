Volleyballer auf Brettern unterwegs

Dichte Wolken am Himmel, angenehme 5 Grad auf 2212 Metern über Meer und nur wenige Ski- und Snowboardfahrer unterwegs – so präsentierte sich die Fiescheralp für Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten von Freitag bis Sonntag. Das traditionelle Ski-Weekend stand an. Dieses Mal ging es nach Fiesch im Wallis. Am Freitag starteten rund zehn Frühaufsteher schon um 5.40 Uhr im Fricktal mit dem Zug und kurvten schon nach 9 Uhr die Pisten runter. Die anderen reisten nach dem Mittag mit dem Auto an. Gegen 17 Uhr trafen sich alle in der Unterkunft. Bei Bier, Kartenspielen und Tischtennis wurde gequatscht und gelacht. Nach dem Znacht war noch lange nicht genug.

Perfekte Pisten, wenig Sicht, aber viel Spass

Der Samstag begann mit traumhaften Pisten, aber leider schlechter Sicht. In verschiedenen Gruppen machten sie sich mit Ski und Snowboard auf den Weg. Schwungvoll zogen die Smash 05er ihre Kurven durch den Schnee, die Wandergruppe machte sich zu Fuss auf den Berg. Zum Mittagessen traf sich der ganze Verein im Restaurant. Am Nachmittag ging es weiter: Die Skifahrer und Snowboarder genossen die Abfahrten, während die Wandergruppe auf das 2869 Meter hohe Eggishorn stieg. Nach dem Après-Ski klang man den Abend beim gemeinsamen Znacht aus. Am Sonntagmorgen erwartete die Gruppe eine Überraschung – 15 Zentimeter Neuschnee bedeckten die Autos und die Landschaft zeigte sich in winterlicher Pracht. Während für die meisten die Heimreise anstand, wagten sich einige Unermüdliche noch einmal auf die Piste. (mgt)