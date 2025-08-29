Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine Strasse nur für die Lastwagen

  29.08.2025 Laufenburg, Kaisten
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Bislang führte der Lastwagenverkehr von der Laufenburger FlexBase-Baustelle direkt durch Kaister Siedlungsgebiet. Das ändert sich nun dank der baldigen Inbetriebnahme der temporären Baustellenstrasse im Chaisterfeld/Obert.

Susanne Hörth

Die Baustelle auf ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote