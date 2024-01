Verstärkung für das Polizeikorps

Am 1. Januar 2024 hat Gfr Cyrill Birrer seinen Dienst bei der Polizei Oberes Fricktal angetreten. Ausserdem hat der Gemeinderat Frick, mit Stellenantritt am 1. April 2024, Florian Meier zum Polizeiaspiranten gewählt.

Mit dem Stellenantritt von Gfr Cyrill Birrer konnte der erste Teil, der im vergangenen Jahr durch den Behördenausschuss beschlossenen Stellenaufstockung bei der Polizei Oberes Fricktal, umgesetzt werden. Gfr Cyrill Birrer hat die Polizeiausbildung bei der Kantonspolizei Basel-Stadt absolviert und seither in Basel seinen Polizeidienst versehen. Er übernimmt ab sofort die Aufgabe als Gemeindeverantwortlicher für die Stadt Laufenburg und die Gemeinde Schwaderloch. Durch Gemeindeammann Daniel Suter wurde Gfr Cyrill Birrer im Rahmen einer kleinen Feier in das Korps der Polizei Oberes Fricktal aufgenommen.

Mit der Wahl von Florian Meier zum Polizeiaspiranten konnte zudem der zweite Teil der Stellenaufstockung umgesetzt werden. Florian Meier ist in Gipf-Oberfrick wohnhaft und ist im oberen Fricktal aufgewachsen. Er wird am 1. April 2024 in das Polizeikorps eintreten und Mitte April dann mit der Polizeischule in Hitzkirch beginnen. (mgt)