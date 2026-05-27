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Versprechen eingelöst: Hier kommt Alex

  27.05.2026 Brennpunkt, Stein
Erste Gratulanten: Ehefrau Ursula Hürzeler und die Enkelkinder.
Erste Gratulanten: Ehefrau Ursula Hürzeler und die Enkelkinder.

Nach 720 Kilometern, verteilt auf 3 Etappen, ist der ehemalige Aargauer Sportdirektor Alex Hürzeler am Samstag daheim in Oeschgen empfangen worden. Mit dabei: die Olympia-Medaillengewinnerinnen Chiara Leone, Nora Meister und Ilaria Olgiati.

Simone Rufli

Als Alex Hürzeler in ...

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