Ende Juni trafen sich die Samaritervereine Möhlin und Kaiseraugst auf dem Hopfernhof in Arisdorf zur gemeinsamen Übung zum Thema «Unfälle rund ums Tier». An fünf realistisch dargestellten Unfallsituationen konnten die rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen ihr Fachwissen anwenden und die Figuranten verarzten. Da war ein Feldarbeiter, der wegen der langen Sonneneinstrahlung auf den Kopf bewusstlos wurde – und sein Vierbeiner fand die leuchtenden Helfer sehr interessant und wollte lieber mit diesen spielen. Oder eine noch an der Hand hängende Maus, welche die Helfer forderte. Und der laut schimpfende Patient machte die unruhige Situation perfekt. Manch einer brauchte doch erst etwas Überwindung, weil auf dem Unfallplatz ein Pferd frei herumlief – oder die Teeniepferde im Offenstall neugierig die Helfer beschnupperten. Auch ohne direkte Anwesenheit von Tieren, aber durch die zunehmende Atemnot durch einen Bienenstich musste schnell gehandelt werden. An einem weiteren Posten wurde viel Wissenswertes zu den Themen Pferd, Hund und Katze abgefragt. «Zum Schluss möchten wir uns bei der Familie Baumgartner ganz herzlich für die Gastfreundschaft und ihre grosse Hilfe bedanken. Es war rundum eine gelungene Übung und alle Beteiligten freuen sich schon auf nächstes Jahr in Möhlin», teilen die beiden Vereine mit. (mgt)