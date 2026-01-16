Immobilien
U16-Team von Volley Möhlin im Hoch

  16.01.2026 Sport, Möhlin
Die U16 von Volley Möhlin: Trainerin Vanessa Frey (hinten, von links), Anna Wolf, Marie-Lou Leganyi, Leyla Stalder, Monia Studer, Larissa Maeschli, Mia Karlovic (vorne, von links), Nicole Klossner, Julita Wojakiewicz. Auf dem Foto fehlen: Giusy Ferreli, Ela Ipek Elkiran, Ediona Bislimi, Zeynep Kaya und die drei Assistenztrainerinnen Aurelia Barth, Nathalie Kirchner, Larissa Schneider. Foto: zVg
Die U16-Mannschaft von Volley Möhlin bestreitet ihre Meisterschaft in Turnierform. Sie kann auf zwei spannende Spieltage zurückblicken und auf eine positive Entwicklung im Zusammenspiel und Teamgeist.

Das Team besteht derzeit aus zwölf engagierten Spielerinnen, die mit ...

