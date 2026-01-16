U16-Team von Volley Möhlin im Hoch

Das Team besteht derzeit aus zwölf engagierten Spielerinnen, die mit ...

Die U16-Mannschaft von Volley Möhlin bestreitet ihre Meisterschaft in Turnierform. Sie kann auf zwei spannende Spieltage zurückblicken und auf eine positive Entwicklung im Zusammenspiel und Teamgeist.

Das Team besteht derzeit aus zwölf engagierten Spielerinnen, die mit viel Einsatz an ihren technischen und taktischen Fähigkeiten arbeiten. Im Training liegt der Fokus auf dem oberen Service, der Verbesserung des Zusammenspiels sowie auf der Stärkung des Teamgeistes.

Auch der Smash-Anlauf und die Festigung der Grundtechniken stehen im Mittelpunkt der Übungseinheiten.

So lief es bisher

Am 26. Oktober trat das Team beim ersten Wettkampf im aargauischen Reinach in der Stärkeklasse zwei an und sicherte sich dort den starken, dritten Gruppenrang. Mitte November ging es in Rheinfelden mit der nächsten Runde weiter – mit grossem Erfolg: Die Möhlinerinnen zeigten ihre Stärke und konnten als Gruppensiegerinnen den Heimweg antreten.

Grosse Fortschritte

Als nächstes steht für die Spielerinnen am kommenden Sonntag in Merenschwand der dritte Ernstkampf an. Unterstützt werden die Nachwuchsspielerinnen von einem vierköpfigen, hochmotivierten Trainerinnen-Team. Vanessa Frey als Haupttrainerin und die drei Assistenztrainerinnen Aurelia Barth, Nathalie Kirchner und Larissa Schneider legen grossen Wert auf Spass, Fairness und Teamzusammenhalt. Die Fortschritte der vergangenen Wochen zeigen, dass bei Volley Möhlin eine starke nächste Generation heranwächst, die mit viel Energie und Begeisterung am Ball bleibt. (mgt)