TV Stein steigt in die 2. Liga auf

Handball: SG TV Stein – SG KJS Schaffhausen / Pfader 38:22 (16:8)

In der vollen Steiner «Busteli»- Halle war alles bereit, als am vergangenen Samstag, kurz nach 16 Uhr, der Anpfiff zum alles entscheidenden Rückspiel erfolgte. Das Team von Coach Silvio Winter sowie die Gäste aus Schaff hausen waren von der grossartigen Kulisse wohl etwas beeindruckt und starteten verhalten in die Partie. Die Hausherren gewöhnten sich etwas schneller an die lautstarke Unterstützung und legten die anfängliche Nervosität nach wenigen Augenblicken ab. Das erste Tor gelang zwar den Nordostschweizern, doch dies wurde unmittelbar im Gegenzug wieder korrigiert. Die Fricktaler wollten diesen Aufstieg unbedingt. Ob auf dem Feld oder auf der Bank, alle waren sie bereit und fokussiert. Angetrieben von den 250 Fans übernahmen die Steiner ab der sechsten Minute die Führung und bauten diese bis zur Pause kontinuierlich aus.

Zwar hatte man nach dem Hinspiel bereits ein Polster von sechs Treffern. Addiert mit der Acht-Tore-Führung war der Vorsprung im Gesamtscore auf vierzehn Tore angewachsen. Gleichwohl blieben die Steiner ihrem Game-Plan treu und liessen nichts mehr anbrennen. Die Gäste aus Schaffhausen spielten zwar noch mit, doch der Wille, das Ding noch zu drehen, schien gebrochen. Ab Mitte der zweiten Halbzeit stieg auf den Rängen bereits die Aufstiegsparty und die Steiner Handballer spielten sich in einen Rausch. Als nach 60 Minuten und beim Stand von 38:22 die Schlusssirene ertönte, brachen auch dem Spielfeld alle Dämme und das «Busteli» verwandelte sich endgültig in eine Festhütte. Coach Winter hatte es geschafft, jeden einzelnen Spieler noch einmal etwas besser zu machen. Auch dank der Zusammenarbeit mit dem TV Schupfart und dem Einbinden von jungen Spielern in die Aktivteams waren die Kader im «Eis» und im «Zwoi» ausreichend stark, dass auch Ausfälle immer wieder aufgefangen werden konnten. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga belohnte sich die SG TV Stein selbst für eine gute Saison. (mgt)