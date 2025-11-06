TV Stein mit klarem Heimsieg

Die erste Mannschaft des TV Stein zeigte am vergangenen Wochenende gegen Handball Brugg 2 eine überzeugende und geschlossene Teamleistung. Dank einer aggressiven, hervorragend organisierten Verteidigung übernahm das Heimteam früh die Kontrolle über das ...

Handball 3. Liga

Die erste Mannschaft des TV Stein zeigte am vergangenen Wochenende gegen Handball Brugg 2 eine überzeugende und geschlossene Teamleistung. Dank einer aggressiven, hervorragend organisierten Verteidigung übernahm das Heimteam früh die Kontrolle über das Spiel. Immer wieder zwang Stein die Brugger zu Fehlern und nutzte die eigenen Chancen im Angriff konsequent aus. Bereits zur Halbzeit lag Stein komfortabel mit 19:11 in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Stein konzentriert und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Mit hoher Laufbereitschaft und klarem Spielkonzept sicherte sich das Team letztlich einen souveränen 33:23-Heimsieg. (mgt)