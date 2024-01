TV Stein führt Fanmarsch an

Ein unvergessliches Erlebnis für die Delegation des Turnvereins Stein beim Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft in Düsseldorf. Über 50 000 Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten eine Weltrekordkulisse beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz in der Merkur Spiel-Arena.

Die Reise nach Düsseldorf startete vergangene Woche abenteuerlich. Wegen eines Streiks der Deutschen Bahn und unerwarteten Bauernprotesten musste die Gruppe kurzfristig ihre Reisepläne ändern und vom Zug auf den Bus umsteigen. Ein besonderer Dank geht an Siegrist Reisen für deren spontanen Einsatz, der es ermöglichte, dass die Reise um 3 Uhr morgens trotz Schneegestöber beginnen konnte. Die Stimmung im Bus war trotz der frühen Stunde und der langen Anreise ausgelassen. Nach der Ankunft in Düsseldorf und dem Beziehen des Hotels ging es direkt in die Altstadt. Im traditionsreichen Brauhaus Füchschen stärkte sich die Gruppe für den bevorstehenden Fanmarsch zur Merkur Spiel-Arena, den die TV Stein-Delegation anführen durfte – eine grosse Ehre. Der TV Stein dankt dem Schweizer Handball-Verband. 1500 Schweizer Fans machten sich, bei Minusgraden mit Fahnen und lautstarkem Sprechgesang, auf den Weg von der Innenstadt zum Eröffnungsspiel.

Elektrisierende Stimmung

In der Arena angekommen, wurden die Fans Teil einer beeindruckenden Kulisse. Ein lautstarker und in Rot-Weiss gefärbter Schweizer Fanblock sorgte für eine elektrisierende Stimmung beim ersten Spiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien, welches mit einem französischen Sieg endete. Die wahre Begeisterung entfachte sich während der Eröffnungszeremonie und der Vorstellung der Teams. Als die Schweizer Nati auftrat, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt und die Vorstellung der Mannschaften sorgte für Gänsehautmomente. Leider war die Schweizer Nationalmannschaft im darauffolgenden Spiel gegen die überlegene deutsche Handballnationalmannschaft chancenlos. Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis, tat dies der Stimmung keinen Abbruch und die Delegation des TV Stein liess den Abend in der Düsseldorfer Altstadt gebührend ausklingen. Stolz, Teil eines solch historischen Ereignisses gewesen zu sein, endete eine tolle Reise voller Gemeinschaft und unvergesslicher Handballmomente. (mgt)