Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

TV Stein: Erfolgreiche Jugendriege

  12.08.2025 Sport, Stein
Lina Caruso entschied beim Fricktal Jump die Kategorie Weitsprung für sich. Auf Platz zwei Zoe Hort vom LV Fricktal und auf Platz drei Zoé Angstmann vom LA Mutschtellen. Foto: zVg
Lina Caruso entschied beim Fricktal Jump die Kategorie Weitsprung für sich. Auf Platz zwei Zoe Hort vom LV Fricktal und auf Platz drei Zoé Angstmann vom LA Mutschtellen. Foto: zVg

Gute Leistungen in Zofingen und am Fricktal Jump

Doppelerfolg für die Jugendriege TV Stein: Beim Leichtathletik-Meeting in Zofingen und am Fricktal Jump überzeugten die jungen Athletinnen und Athleten mit starken Leistungen, neuen Bestmarken und Podestplätzen.

Am 9. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote