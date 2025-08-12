TV Stein: Erfolgreiche Jugendriege

Doppelerfolg für die Jugendriege TV Stein: Beim Leichtathletik-Meeting in Zofingen und am Fricktal Jump überzeugten die jungen Athletinnen und Athleten mit starken Leistungen, neuen Bestmarken und Podestplätzen.

Gute Leistungen in Zofingen und am Fricktal Jump

Am 9. August stellten sich zehn motivierte Kinder und Jugendliche der Jugendriege TV Stein beim Leichtathletik-Meeting in Zofingen den Herausforderungen in den Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen. Trotz der Sommerhitze zeigten alle vollen Einsatz, kämpften um jede Hundertstelsekunde und jeden Zentimeter – und wurden mit einem rundum gelungenen Wettkampftag belohnt.

Nur einen Tag später stand für die Sprungspezialisten der Höhepunkt des Wochenendes an: der Fricktal Jump. Mit vier Athletinnen und Athleten am Start purzelten nicht nur die persönlichen Bestmarken. Besonders glänzte Lina Caruso, die in ihrer Kategorie den Weitsprung für sich entschied und sich zudem im Hochsprung den hervorragenden dritten Platz sicherte. Mit viel Teamgeist, sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Spass zeigte die Jugendriege TV Stein an beiden Wettkämpfen einmal mehr, was in ihr steckt. (mgt)