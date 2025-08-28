TV STEIN BRILLIERT AN DEN FRICKTAL GAMES

Die diesjährigen Fricktal Games, organisiert vom TV Schupfart und dem Kreisturnverband Fricktal, wurden für den Turnverein Stein zu einem wahren Erfolgserlebnis. Mit 47 Kindern und Jugendlichen stellte der TV Stein nicht nur die grösste Delegation, sondern überzeugte auch mit ...

Die diesjährigen Fricktal Games, organisiert vom TV Schupfart und dem Kreisturnverband Fricktal, wurden für den Turnverein Stein zu einem wahren Erfolgserlebnis. Mit 47 Kindern und Jugendlichen stellte der TV Stein nicht nur die grösste Delegation, sondern überzeugte auch mit starken Leistungen in den verschiedensten Wettkämpfen. Die Steiner starteten in sieben Teams: U17-mixed, U14-Boys, U14-Girls, U11-Boys 1 und 2 sowie U11-Girls 1 und 2. Dass beim TV Stein nicht nur der Spass und der Teamgeist, sondern auch die sportliche Leistung stimmten, zeigte sich beim Rangverlesen: 13 Mal standen sie ganz oben auf dem Podest, dazu kamen drei 2. Plätze und zwei 3. Ränge. Besonders hervorzuheben sind die U14-Girls, die in allen vier Starts als Siegerinnen glänzten. (mgt)